Lahirkan Karya Modifikasi Berkualitas, Berikut Deretan Nama Para Pemenang Online Customaxi 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Setelah berlangsung selama hampir 3 bulan, rangkaian kompetisi modifikasi online terbesar dan termeriah dari Yamaha bertajuk Online Customaxi 2021 telah resmi berakhir.

Sebanyak 700 lebih modifikator Maxi Yamaha yang terdiri dari pengguna Lexi, Aerox, Nmax dan Xmax dari berbagai kota di Indonesia telah ambil bagian meramaikan jalannya acara, baik itu di kategori Masterclass maupun Daily Use.

Jalannya kompetisi ini sendiri dimulai dengan proses registrasi yang dibuka dari tanggal 27 September – 21 November 2021.

Kemudian dilanjutkan ke tahap showcase bagi 40 peserta terpilih untuk mempresentasikan karya modifikasinya kepada para dewan juri melalui virtual meeting.

pemenang Online Customaxi 2021 (Yamaha Indonesia)

Dan setelah tahap showcase selesai, terpilih 25 pemenang di masing-masing kategori dan kelas termasuk “King of Maxi” yang diumumkan secara resmi pada Senin, 20 Desember 2021.

“Yamaha Indonesia mengucapkan terima kasih dan selamat kepada para modifikator Online Customaxi 2021 yang telah berpartisipasi dan berhasil keluar sebagai pemenang. Ajang Online Customaxi 2021 membuktikan bahwa meskipun di masa pandemi, para modifikator Maxi Yamaha dapat tetap aktif menunjukan hasil karya dan eksistensi mereka, melalui sentuhan ide kreativitas yang membuat tampilan motor menjadi lebih menarik selaras dengan perkembangan tren gaya hidup saat ini,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relation, YRA & Community, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Beberapa hal menarik juga turut mewarnai jalannya Online Customaxi 2021.

Salah satunya, dengan ramainya kemunculan generasi terbaru produk-produk Maxi Yamaha, seperti All New NMAX 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected.

Itu artinya, kehadiran kedua motor ini sukses mendapatkan respon yang positif di kalangan para pecinta modifikasi tanah air, karena selain memiliki tampilan desain yang berkarakter, kedua motor tersebut dinilai mampu mendukung hobi modifikasi berkat ketersediaan produk aftermarket yang melimpah.

Baca juga: Kompetisi Balapan Penutup Tahun Paling Bergengsi Sukses Digelar, Minoru Morimoto Pensiun Balap

Selain itu, kualitas karya modifikasi yang dipamerkan oleh para modifikator pada ajang kali ini juga dinilai semakin meingkat oleh para dewan juri.