LINK Nonton TV Online Dewa United vs Persis di Semifinal Liga 2 Malam Ini Live Streaming Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Preview susunan pemain dan nonton online Link Live Streaming Dewa United vs Persis di Semifinal Liga 2 malam ini.

Jadwal Semifinal Liga 2 antara Dewa United vs Persis Solo adalah pada Senin (27/12/2021) mulai jam 21.00 WIB yang tayang lewat via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar dan via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Link Live Streaming Dewa United vs Persis diakses lewat tautan yang ada di berita ini.

Laga Dewa United vs Persis Solo di Liga 2 2021 babak semifinal berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor

Baca juga: Hasil RANS vs PSIM Semifinal Liga 2 Babak I, Skor 1-0 Klub Raffi Ahmad Selangkah Kaki ke Liga 1

Baca juga: Link Live Streaming Dewa United vs Persis di Semifinal Liga 2 Live Indosiar Malam Ini Jam 21.00 WIB

Persis Solo segera meladeni Dewa United dalam babak semifinal Liga 2 musim 2021.

Mereka bukan lawan yang boleh dipandang remeh Persis Solo bila ingin segera memastikan diri lolos ke Liga 1.

Di dalam skuad Dewa United, ada sejumlah pemain berpengalaman yang pernah malang melintang di kancah sepak bola nasional.

Herman Dzumafo, Rivky Mokodompit dan Yustinus Pae menghiasi komposisi skuad asuhan Kas Hartadi.

Meski begitu, Pelatih Persis Solo, Eko Purdjianto menegaskan skuadnya tidak gentar untuk menghadapi Dewa United.

"Tim siap untuk pertandingan melawan Dewa United. Dewa United tim kuat, di situ ada banyak pemian berpengalaman," kata Eko.