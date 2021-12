Rock Horizon, Band Asal Banjarmasin yang Berprestasi di Tingkat Nasional

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Rock Horizon Banjarmasin sudah pasti tak asing lagi di blantika musik Banua, bahkan nasional.

Prestasi grup band dan personelnya tak hanya di lokal bahkan hingga nasional.

Menurut Muhammad Dendy Aditya, Gitaris Rock Horizon, Senin (27/12/2021), band mereka bergenre rock alternatif yang didirikan pada tanggal 12 Mei 2016.

Ada pun personel berjumlah empat orang yaitu Rio Pratama (vokalis), Dendy Aditya (guitarist), Muhammad Syaihu (bassist) dan Dedy Irawan (drummer).

Lelaki kelahiran Banjarbaru, 26 Juli 1991 ini mengatakan terbentuk band ini bermula dirinya mengajak kawan-kawan mengikuti salah satu event festival musik terbesar di Indonesia.

"Saya ajaklah Rio (vokal), Sehu (bass) dan Deddy di drum. Sebelum terbentuk band ini, kami sudah berteman dan sering bekerja sama satu sama lain," paparnya.

Ditambahkan Dendy, dengan segudang pengalaman dan prestasi yang dimiliki masing-masing personel, mereka dengan mudah memadukan referensi masing-masing, sehingga menjadi musik berkualitas.

Setelah terbentuk Rock Horizon, mereka mengikuti Banteng Music Festival 2016, Festival Musik berskala nasional dengan melalui berbagai tahapan, dimulai seleksi kabupaten, provinsi, final nasional dan grand final nasional.

"Melalui tahapan itulah Rock Horizon berhasil meraih juara pertama nasional Banteng Musik Festival 2016 dan menyabet The best guitarist dan the best basisst," ucap Dendy.

Atas keberhasilan itu, lanjut 27 kali the best guitarist tingkat Kalsel, Kalimantan hingga nasional ini, mereka membawa pulang hadiah uang tunai Rp 100 juta rupiah dan uang tunai Rp 5 juta untuk masing-masjng the best player.

"Rock Horizon di bawah naungan Rodinda Music Indonesia telah meliris single yang berjudul Indonesia Sejati dan video klipnya sudah bisa dilihat di YouTube dengan keyword Rock Horizon," tandasnya.

Terpisah, Road Manager Rock Horizon, Irfan Thalib mengatakan, ada tiga band di bawah naungan ASDQ Management, dua band lainnya yakni Three Days dan The Replay.

Ditambahkannya, ASDQ diambil dari Bahasa Arab assidiq yang artinya kebenaran dan insha Allah managemen mereka selalu berjalan di atas kebenaran dan selalu sukses kedepannya.

"Harapan kami band di bawah naungan ASDQ management bisa lebih dikenal lagi di nasional dan go internasional," pungkas mantan Nanang Kalsel ini.

(banjarmasinpost.co.id/syaiful anwar)