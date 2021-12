SESAAT LAGI! Live Indosiar RANS vs PSIM di Semifinal Liga 2, Berebut Tiket Promosi Liga 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi Link Live Streaming RANS vs PSIM di Semifinal Liga 2 Sore ini.

Jadwal Semifinal Liga 2 antara RANS Cilegon FC vs PSIM Jogjakarta adalah pada Senin (27/12/2021) mulai jam 17.00 WIB yang tayang lewat via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar dan via Live Streaming TV Online Vidio.com dan sesaat lagi akan berlangsung.

Link Live Streaming RANS vs PSIM bisa diakses lewat tautan yang ada di berita ini.

Laga RANS Cilegon FC VS PSIM Yogyakarta di Liga 2 2021 babak semifinal berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor.

Baca juga: Link Live Streaming Dewa United vs Persis di Semifinal Liga 2 Live Indosiar Malam Ini Jam 21.00 WIB

Baca juga: Preview Susunan Pemain & Link Live Streaming RANS vs PSIM di Semifinal Liga 2 Sore ini

Pelatih Rans Cilegon FC, Rahmad Darmawan menyebut jika timnya sudah melalukan persiapan maksimal.

Selain itu, klub milik Raffi Ahmad tersebut telah mempersiapkan taktik untuk memenangkan pertandingan melawan PSIM Yogyakarta.

"Kami akan mempersiapkan diri secara taktikal menghadapi siapapun. Semua tim sama kuatnya," ungkap Rahmad Darmawan sebelum laga.

Sementara di kubu PSIM, Empat pemain pilar kemungkinnan besar bakal absen. Mereka yang dimaksudialah Sugeng Efendi, Yudha Alkanza, Hapidin dan Ilhamul Irhaz.

Empat pemain ini sebelumnya merupakan jantung permainan PSIM Yogyakarta pada laga-laga sebelumnya.

Tentu saja ini akan menjadi satu kerugian bagi tim berjuluk Laskar Mataram pada pertandingan besok.