Keheranan Putri Anne Lihat Penampilan Arya Saloka di Kamera, Ibu Ibrahim: Gak Mau Rapih

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keluarga Arya Saloka dan Putri Anne kerap jadi sorotan semenjak Sinetron Ikatan Cinta jadi tontonan terfavorit di Indonesia.

Berbagai sorotan menerpa Putri Anne dan Ibrahim Jalal Ad Din Rumi imbas tenarnya Arya Saloka sebagai kepala keluarganya.

Salah satunya kehidupan pribadi di belakang layar lawan main Amanda Manopo itu bersama keluarga kecil maupun keluarga besarnya.

Diketahui, Arya Saloka sendiri sudah menikah dengan Putri Anne sejak tahun 2017 dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ibrahim Jalal Ad Din Rumi.

Saat ini, usia putra pertama Arya Saloka dan Putri Anne tersebut sudah menginjak dua tahun lebih.

Nah, beberapa waktu lalu nampak Arya Saloka ikut bersama sang istri, Putri Anne bersilaturahim bersama keluarga besarnya.

Hal ini terlihat dari postingan Putri Anne yang mengunggah kebersamaan saat keluarga besarnya tengah berkumpul sembari makan siang di luar.

Namun, sebelum memposting foto terbaru, Putri Anne flashback kembali kenangannya sebelum pandemi yang mana biasanya selalu berfoto bersama dengan keluarga besar setiap akhir tahun.

Tak terkecuali ada Arya Saloka dan sang anak Ibrahim Jalal Ad Din Rumi, Putri Anne mengungkapkan jika setiap akhir tahun keluarganya senang mengambil foto bersama.

"Almost the end of years, we just love to take family pictures (Hampir akhir tahun, kami hanya suka berfoto keluarga)," tulis Putri Anne di akun Instagramnya @anneofficial1990.