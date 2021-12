Top Skor Piala AFF 2021 Jelang Timnas Indonesia vs Thailand, Teerasil Dangda vs Irfan Jaya

Daftar Top Skor Piala AFF 2021 Jelang Final Timnas Indonesia vs Thailand. Adu Tajam Teerasil Dangda vs Irfan Jaya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Daftar Top Skor Piala AFF 2021 jelang Timnas Indonesia vs Thailand. Adu tajam Teerasil Dangda dan Irfan Jaya.

Teerasil Dangda (Thailand) kini ada di puncak klasemen top skor Piala AFF 2021 dengan koleksi 4 gol.

Siaran langsung leg 1 final Piala AFF antara Timnas Indonesia vs Thailand pada Rabu (29/12/2021) tayang via siaran langsung RCTI dan siaran langsung iNews TV, sang penyerang veteran The War Elephants Teerasil Dangda akan adu tajam dengan Irfan Jaya di daftar top skor.

Teerasil Dangda tidak sendirian di posisi terdepan daftar pencetak gol terbanyak Piala AFF 2021. Ada Safawi Rasid (Malaysia) dan Bienvenido Maranon (Filipina) yang sama-sama sudah mengoleksi 4 gol.

Bedanya, Dangda masih punya kesempatan menambah gol dalam 2 laga final, sedangkan para pesaingnya tidak.

Sang penyerang kelahiran 6 Juni 1988 tercatat sudah 2 kali mencetak brace (2 gol dalam 1 laga) di Piala AFF.

Dangda membuka koleksinya ketika Thailand menghajar Myanmar 4-0. Berikutnya, pemain yang pernah berkarier di Almeria itu membukukan seluruh gol kemenangan Thailand atas Filipina yang ditutup dengan skor 2-1.

Selama ini, Teerasil Dangda menjadi andalan pelatih Thailand, Alexandre Polking. Ini dapat dilihat dari jumlah menit bermainnya, 406 menit dalam 5 laga.

Jika dibuat rata-rata, Dangda mencetak gol setiap 101,5 menit. Sepanjang Piala AFF, sang penyerang berusia 33 tahun sudah melepaskan 11 tembakan tepat sasaran, dengan akurasi 57,9 persen.

Selain itu, ia menciptakan 7 key pass. Peran Dangda untuk Thailand juga bisa dilihat dari statistik lain, akurasi umpannya 80 persen, dribel sukses 5 kali, dan ia tercatat dilanggar 11 kali sepanjang Piala AFF tahun ini.