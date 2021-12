Elkan Baggott Buat Patah Hati Fans Wanita Timnas Indonesia, Posting Foto Sang Pacar di Instagram

BANJARMASINPOST.CO.ID - Postingan media sosial Elkan Baggott buat sejumlah fans Timnas Indonesia patah hati. Pasalnya, bek andalan Shin Tae-yong itu mengunggah foto sang pacar, Katie Marsden.

Pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott lagi-lagi pamer foto bersama pacarnya, Katie Marsden.

Foto unggahan tersebut menunjukkan momen kebersamaan Elkan Baggott dengan Katie Marsden di hari Natal 2021.

Bintang Timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2021, Elkan Baggott memiliki tubuh yang jangkung dan sosok yang tampan hingga membuatnya dikagumi banyak orang.

Namun sayang, saat Elkan Baggott mengunggah foto bersama kekasihnya, Katie Marsden, banyak netizen fans Timnas Indonesia dari kalangan wanita yang merasa kecewa.

Pasangan keduanya mengenakan pakaian kasual berupa kaos couple yang berwarna Navy.

Di kaus Elkan Baggott bertuliskan khusus 'The Boss', sedangkan pakaian yang digunakan Katie Marsden tertulis 'The Real Boss'.

Foto tersebut diunggah Elkan Baggott dalam rangka mengucapkan selamat Hari Natal dari mereka berdua.

"Merry Christmas from us two (Selamat Natal dari kami berdua)," tulis Elkan Baggott dalam Instagram miliknya @elkanbaggott dikutip Tribunkalteng.com, Senin (27/12/2021).

Unggahan tersebut sontak ramai dikomentari para penggemarnya yang merasa kecewa dan cemburu bahwa Elkan Baggott sudah memiliki pasangan.