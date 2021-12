Hasil Liga Inggris Hari Ini, Liverpool Kalah di Kandang Leicester, Man City Kokoh di Puncak Klasemen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah hasil Liga Inggris dinihari tadi, Leicester tumbangkan Liverpool dengan skor akhir 1-0.

Hasil Liga Inggris tadi malam sampai Rabu (29/12/2021) dini hari: Crystal Palace vs Norwich City 3-0, Southampton vs Tottenham Hotspur 1-1, Watford vs West Ham United 1-4, Leicester City vs Liverpool 1-0.

Manchester City masih kokoh di puncak klasemen Liga Inggris setelah Hasil Liga Inggris dinihari tadi, sementara The Reds di posisi 2.

Duel big match Liga Inggris 2021/2022 pekan 20 antara Leicester vs Liverpool di King Power Stadium markas The Foxes, berkesudahan 1-0 untuk tuan rumah.

Liverpool yang coba menguasai jalannya permainan sejak menit awal pertandingan gagal memecah kebuntuan. Menit 16 The Reds sejatinya sempat mendapat peluang penalti. Akan tetapi Mohamed Salah yang maju sebagai eksekutor gagal menunaikan tugas dengan baik, usai sepakannya berhasil diselamatkan kiper Leicester, Kasper Schmeichel.

Dini hari tadi rupanya memang bukan menjadi harinya Mohamed Salah, lantaran sesaat kemudian ia kembali mendapat peluang namun sepakannya masih membentur mistar gawang.

Masuk masa turun minum, skor masih 0-0. Periode awal babak kedua kubu Leicester membuat perubahan. Youri Tielemans dan Ademola Lookman masuk sebagai pemain pengganti.

Tak lama kemudian hal itu langsung membuahkan hasil. Menit 59’ Lookman sukses melesakkan gol usai menerima umpan dari Kiernan Dewsbury-Hall. Tuan rumah memimpin 1-0. Posisi tertinggal membuat kubu Liverpool kian frontal dalam melakukan serangan. Namun demikian hingga peluit panjang tanda akhir pertandingan skor tetap tak berubah. Lveicester City menang 1-0.

Statistik pertandingan oleh whoscored memperlihatkan kubu Liverpool yang sangat dominan dalam penguasaan bola hingga mencapai 63 persen.

The Reds juga unggul dalam total tembakan dengan jumlah 21 (4 on target) berbanding 6 (1 on target).