Live Mola TV! Susunan Pemain & Link Streaming Brentford vs Man City di Liga Inggris, Mahrez Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Brentford vs Man City di Liga Inggris, Kamis (30/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Riyad Mahrez main.

Man City baru saja menorehkan kemenangan telak 6-3 ketika menjamu Leicester dalam laga Boxing Day Liga Inggris 2021.

Hasil laga itu memperpanjang deretan kemenangan City di EPL 2021 menjadi 9 kali beruntun.

The Citizens kini semakin kokoh di puncak klasemen Liga Inggris 2021 berkat perolehan 47 poin dari 19 laga, atau terpaut 6 angka dari Liverpool di posisi kedua.

Di lain sisi, Brentford baru saja keok 2-0 saat berjumpa Brighton.

Ini menjadi yang kedua kalinya secara beruntun The Bees kalah tanpa mampu mencetak satupun gol.

Sebelumnya, mereka kalah dari Chelsea dengan skor identik saat kedua tim berjumpa di perempat final Piala Liga (Carabao Cup).