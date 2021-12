LIVE Streaming TV Online Timnas Indonesia vs Thailand Final Piala AFF Hari Ini, Siaran Langsung RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand ( Thailand vs Indonesia ) di final Leg 1 Piala AFF 2021, Rabu (29/12/2021) via Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV. Egy Maulana Vikri main, Evan Dimas disimpan.

Siaran Langsung Jadwal Timnas Indonesia vs Thailand ini merupakan laga babak final Leg 1 Piala AFF 2020 dan Live Streaming Thailand vs Indonesia ini bisa disaksikan via Live Streaming TV Online, Live Streaming INews TV dan Live Streaming RCTI mulai jam 19.30 WIB.

Selain Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV, link Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand ( Thailand vs Indonesia ) di laga final Piala AFF 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), yakni Egy Maulana Vikri main dan Evan Dimas disimpan Shin Tae-yong.

Laga di Jadwal Timnas Indonesia vs Thailand ini merupakan laga lanjutan Timnas Indonesia di final Piala AFF 2020. Duel via Live Streaming Thailand vs Indonesia ini bisa diakses via Live Streaming RCTI, Live Streaming INews TV dan Live Streaming TV Online.

Baca juga: LINK RCTI! Live Streaming TV Online Timnas Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2021 Malam Ini

Baca juga: Live Mola TV! Susunan Pemain & Link Streaming Brentford vs Man City di Liga Inggris, Mahrez Main

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain RANS vs Persis Solo di Final Liga 2 2021 Live Indosiar, Beto vs El Loco

Baca juga: Jadwal Liga 2 Live Indosiar PSIM vs Dewa United, Prediksi Perebutan Tiket Liga 1

Indonesia terlebih dahulu memastikan diri lolos ke final Piala AFF 2021 setelah menyingkirkan Singapura lewat agregat gol 5-3. Skuad Garuda sempat ditahan imbang 1-1 oleh tuan rumah turnamen pada leg 1.

Pada pertemuan kedua atau leg 2, pasukan arahan Shin Tae-yong berhasil mengalahkan The Lions dengan skor akhir 4-2, setelah laga dilanjutkan hingga babak perpanjangan waktu.

Bagi Indonesia, capaian final 2021 merupakan yang ke-6, setelah edisi 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016.

Sementara Thailand berhasil menyingkirkan Vietnam di babak semifinal.

Pasukan Gajah Perang unggul agregat 2-0 atas sang juara bertahan.

Kemenangan 2 gol tanpa balas pada leg 1 menjadi kunci keberhasilan tim arahan Alexandré Pölking. Sebab, kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg 2.