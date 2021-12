Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Brighton di Liga Inggris Malam Ini Live Mola TV, Lukaku Absen

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Chelsea vs Brighton di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung SCTV. Romelu Lukaku Absen

Chelsea menyambut Brighton pada pertemuan nanti dengan kepercayaan diri tinggi.

Catatan tidak terkalahkan dalam 6 laga terakhir jadi modal bagus bagi skuad arahan Thomas Tuchel.

Teranyar, mereka mampu memetik poin penuh saat melawat ke markas Aston Villa lewat kemenangan 1-3.

Kini, The Blues bertengger di urutan 3 klasemen sementara EPL dengan 41 poin, selisih 6 angka dari Manchester City yang duduk di peringkat teratas.

Namun, Brighton bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Terlebih, mereka baru saja mampu memutus tren buruk tidak pernah menang dalam 11 laga terakhir.

Pekan lalu, The Seagulls berhasil mengalahkan Brentford dengan skor meyakinkan 2-0.