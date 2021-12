Preview, Prediksi Skor & Link Streaming Timnas Indonesia vs Thailand Final Piala AFF 2021 Live RCTI

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand Piala AFF 2021 via Siaran Langsung RCTI & Live Streaming RCTI. Egy Maulana Vikri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand ( Thailand vs Indonesia ) di final Leg 1 Piala AFF 2021, Rabu (29/12/2021) via Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV. Egy Maulana Vikri main, Evan Dimas disimpan.

Siaran Langsung Jadwal Timnas Indonesia vs Thailand ini merupakan laga babak final Leg 1 Piala AFF 2020 dan Live Streaming Thailand vs Indonesia ini bisa disaksikan via Live Streaming TV Online, Live Streaming INews TV dan Live Streaming RCTI mulai jam 19.30 WIB.

Selain Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV, link Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand ( Thailand vs Indonesia ) di laga final Piala AFF 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), yakni Egy Maulana Vikri main dan Evan Dimas disimpan Shin Tae-yong.

Laga di Jadwal Timnas Indonesia vs Thailand ini merupakan laga lanjutan Timnas Indonesia di final Piala AFF 2020. Duel via Live Streaming Thailand vs Indonesia ini bisa diakses via Live Streaming RCTI, Live Streaming INews TV dan Live Streaming TV Online.

Indonesia terlebih dahulu memastikan diri lolos ke final Piala AFF 2021 setelah menyingkirkan Singapura lewat agregat gol 5-3. Skuad Garuda sempat ditahan imbang 1-1 oleh tuan rumah turnamen pada leg 1.

Pada pertemuan kedua atau leg 2, pasukan arahan Shin Tae-yong berhasil mengalahkan The Lions dengan skor akhir 4-2, setelah laga dilanjutkan hingga babak perpanjangan waktu. Bagi Indonesia, capaian final 2021 merupakan yang ke-6, setelah edisi 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016.

Sementara Thailand berhasil menyingkirkan Vietnam di babak semifinal. Pasukan Gajah Perang unggul agregat 2-0 atas sang juara bertahan. Kemenangan 2 gol tanpa balas pada leg 1 menjadi kunci keberhasilan tim arahan Alexandré Pölking. Sebab, kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg 2.

Sebelumnya, Thailand sudah 8 kali lolos ke laga pemungkas Piala AFF, yakni pada edisi 1996, 2000, 2002, 2007, 2008, 2012, 2014, dan 2016. Penampilan pada Rabu (29/12) mendatang merupakan laga final ke-9 bagi Pasukan Gajah Perang.

Adapun laga final AFF Cup 2021 juga akan dilaksanakan sebanyak 2 kali seperti partai semifinal. Jika tidak terjadi perubahan agenda, laga final leg 2 akan berlangsung pada Sabtu (1/1/2022) mendatang, di venue yang sama, Stadion Nasional Singapura.

Egy Maulana Vikri (tengah) dari Timnas Indonesia berebut bola dengan Abdul Wadud Ramli (kiri) dan Muhammad Nazhan Bin Zulkifle (kanan) dari Brunei Darussalam dalam pertandingan kualifikasi Piala AFC U-19 di Paju pada 31 Oktober 2017 (KIM DOO-HO / AFP)

Rekor belum terkalahkan bakal turut dipertaruhkan dalam partai final ini. Pasalnya, baik Thailand maupun Indonesia sama-sama belum terpapar kekalahan selama pergelaran Piala AFF 2021.