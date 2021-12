Cegah Covid-19 Melonjak, Bupati Tabalong Terbitkan Edaran Terkait Perayaan Malam Tahun Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Ketentuan terkait perayaan malam pergantian tahun telah diterbitkan dalam surat edaran Bupati Tabalong Nomor: B- 1820/Bup/Kesbangpol/Wasnas/300/XII/2021.

Edaran ini mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada saat Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel)

Surat melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong ini ditujukan bagi pengelola Tempat Hiburan Malam (THM) dan pengurus Gereja Se - Kabupaten Tabalong serta ditembuskan ke beberapa pihak terkait hingga kecamatan.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong, A Rahadian Noor, Kamis (30/12/2021), membenarkan, sudah ada edaran terkait perayaan natal dan tahun baru.

"Surat edaran Bupati Tabalong ini sudah ada sebelum Natal, tepatnya tertanggal 23 Desember 2021," katanya.

Ini sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaranCovid-19, Kabupaten Tabalong pada saat perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru.

Terkait untuk malam tahun baru dalam surat edaran Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani ini ada disampaikan beberapa ketentuan yang diharapkan bisa dilaksanakan.

Pertama, perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin tinggal di rumah berkumpul bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan.

Melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan, sambil melakukan antisipasi menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi BMKG

Kemudian, melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara O

old and new year baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan serta meniadakan event perayaan Nataru, kecuali pameran UMKM;

"Surat edaran ini berlaku mulai dari tanggal 24 Desember 2021 sampai tanggal 02 Januari 2022," katanya.

