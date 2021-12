Jadwal Siaran Langsung Indosiar Final Liga 2 Hari Ini, PSIM Vs Dewa United dan RANS Vs Persis Solo

Jadwal Liga 2 Babak Final via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, PSIM Yogyakarta Vs Dewa United dan RANS Cilegon FC Vs Persis Solo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga 2 babak final yang mempertemukan PSIM Yogyakarta Vs Dewa United dan RANS Cilegon FC Vs Persis Solo dan tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Kamis (30/12/2021).

Walau sudah promosi ke Liga 1 musim depan namun RANS Vs Persis Solo masih harus berhadapan di terakhir mereka di Liga 2. Duel ini tayang via Live Streaming TV Online Vidio dan Indosiar.

Siaran Langsung di Jadwal Liga 2 hari ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Ada laga PSIM Yogyakarta Vs Dewa United dan RANS Cilegon FC Vs Persis Solo.

Keduanya mencari gelar yang terbaik di kasta tertinggi kedua sepakbola Tanah Air ini. Khusus untuk PSIM vs Dewa United adalah laga perebutan tiket terakhir ke Liga 1.

Laga RANS Cilegon FC Vs Persis Solo ibarat dua tim berebut gelar tim Sultan Terbaik.

Untuk diketahui RANS Cilegon FC merupakan klub milik entertainer dan influicer Raffi Ahmad.

Sedangkan Persis Solo klub yang dikelola Kaesang Pangarep yang merupakan putra dari Jokowi.

Sebelumnya, RANS Cilegon melangkah ke final karena berhasil menumbangkan PSIM Yogyakarta di semifinal Liga 2 2021 dengan skor tiga gol tanpa balas di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/12/2021).

Tiga gol RANS Cilegon FC dicetak oleh Bima Ragil, Alfin Tuasalamony, dan Cristian Gonzales.

Adapun pertemuan Dewa United melawan Persis Solo pukul 21.00 WIB dimenangkan oleh Laskar Sambernyawa dengan skor 1-2.