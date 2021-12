Jadwal Siaran Liga Inggris Malam Ini Tak Live SCTV, Man United vs Burnley & Everton vs Newcastle

Jadwal Liga Inggris Mulai Malam Ini Everton vs Newcastle dan Manchester United vs Burnley via Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris match day 20 mulai malam ini Jumat (31/12/2021) game week 20 yang tayang via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Ada Everton vs Newcastle dan Manchester United vs Burnley.

Siaran Langsung Liga Inggris pada pekan ini melalui siaran langsung tv nasional SCTV. Lainnya tetap via Live Streaming TV Online Mola TV.

Ketika liga-liga elite Eropa lain seperti Serie A, LaLiga, Ligue 1, hingga Bundesliga libur pada akhir tahun, kompetisi EPL (English Premier League) 2021/2022 masih melanjutkan pertandingan. Terdapat beberapa laga yang digelar pada Jadwal Liga Inggris pekan ini. Malam ini ada Everton vs Newcastle dan Manchester United vs Burnley tak tayang via Siaran Langsung SCTV namun via Live Streaming Mola TV.

Hasil Liga Inggris tadi malam sampai Rabu (29/12/2021) dini hari: Crystal Palace vs Norwich City 3-0, Southampton vs Tottenham Hotspur 1-1, Watford vs West Ham United 1-4, Leicester City vs Liverpool 1-0.

Manchester City masih kokoh di puncak klasemen Liga Inggris setelah Hasil Liga Inggris dinihari tadi, sementara The Reds di posisi 2.

Duel big match Liga Inggris 2021/2022 pekan 20 antara Leicester vs Liverpool di King Power Stadium markas The Foxes, berkesudahan 1-0 untuk tuan rumah.

Liverpool yang coba menguasai jalannya permainan sejak menit awal pertandingan gagal memecah kebuntuan.

Menit 16 The Reds sejatinya sempat mendapat peluang penalti.

Akan tetapi Mohamed Salah yang maju sebagai eksekutor gagal menunaikan tugas dengan baik, usai sepakannya berhasil diselamatkan kiper Leicester, Kasper Schmeichel.

Liverpool saat bermain imbang 0-0 lawan Everton. (JON SUPER / POOL / AFP)

Dini hari tadi rupanya memang bukan menjadi harinya Mohamed Salah, lantaran sesaat kemudian ia kembali mendapat peluang namun sepakannya masih membentur mistar gawang.