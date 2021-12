Line Up & Live Streaming TV Online Man United vs Burnley di Liga Inggris Malam Ini, Ronaldo Main

Prediksi Line Up & Live Streaming Man United vs Burnley di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Man United vs Burnley di Liga Inggris, Jumat (31/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main.

United berambisi bangkit usai ditahan imbang tim zona degradasi, Newcastle.

Hasil imbang 1-1 kontra Newcastle United pada Selasa (27/12/2021), membuat MU batal naik ke 5 besar klasemen Liga Inggris.

Iblis Merah tertahan di posisi 7 dengan 28 angka, tertinggal 3 poin dari West Ham asuhan David Moyes yang sudah bermain 2 kali lebih banyak.

Menghadapi Burnley, suad asuhan Ralf Rangnick akan terkendala masalah kebugaran.

Pasalnya, The Clarets dalam kondisi lebih fit. Burnley bermain dalam 3 pertandingan terakhir.

Masalah COVID-19 membuat tim asuhan Sean Dyche harus rela mengalami penundaan jadwal. D