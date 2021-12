Nadia, Model Berbakat dan Jago Melukis dari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Remaja cantik, Nadia Fikria Dewi Dalimunthe, tak hanya punya keahlian berjalan di atas catwalk, juga jago melukis.

"Saya hobi melukis sejak masih taman kanak-kanak hingga sekarang. Berbagai lomba melukis telah saya raih," ucap Nadia di Banjarmasin, Kamis (30/12/2021).

Selama pandemi dan belajar secara online, dimanfaatkan siswi kelas IX SMPN 6 Banjarmasin dengan melukis. Beberapa lukisan telah diselesaikan cukup indah dan menarik.

Beberapa prestasi ditorehnya, juara pertama lomba menggambar organiser Indihome tahun 2016, juara

harapan ketiga lomba menggambar yang diadakan oleh Fakultas kedokteran (Limbic) tahun 2017.

Kemudian, juara ketiga menggambar dan mewarnai competition yang di adakan oleh Hilo tahun 2018.

Selain itu, juara kedua Drawing Competion yang di adakan oleh Faber Castel tahun 2018 dan juara ketiga

lomba melukis dalam rangka Milad Muhammadiyah tahun 2018.

Ingin menambah pengalaman baru, sejak sekolah kelas VII lalu, Nadia pun mencoba menjadi seorang model dengan Boysandgirls Agency di bawah pimpinan Abdi Sampurna.

"Alhamdulillah, beberapa kali meraih juara di berbagai lomba fashion," ucap putri pasangan Fahmi Roy Dalimunthe, SE, MM, dan Erwina Melani, SE, ini.

Walau pun terbilang baru, beberapa prestasi ditoreh Nadia diantaranya juara ketiga Casual Look Indonesia Model @Hunt tahun 2020, The best Costum yang di selenggarakan oleh Jihan Hijab Agency tahun 2020, Duta Hijab di BoysandGirls Agency 2021.

Juara kedua Modeling Competion Tema Hijau Putih & Hitam Putih diselenggarakan Scarlet Model yang bertempat di Q Mall Banjarbaru Kategori C tahub 2021.

Juga, juara harapan pertama Modeling sparkling fashion iconik style Jaket kategori C oleh organiser IBS di Duta Mall Banjarmasin Kategori C tahun 2021.

Serta, juara kedua kategori C pesta Glamor dan Casual Gotik yang di selenggarakan Vivid Entertaimen tahun 2021.

"Sebenar saya sudah masuk final Indonesia Model Hunt, cuma pas pandemi niat itu saya batalkan untuk ke Jakarta," papar cewek kelahiran Banjarmasin 6 Desember 2006 ini.

Menurut Nadia, menggambar sekaligus menjadi model tak lain ingin mengembangkan bakat dan kemampuan serta ingin menjadi model profesional lagi.

