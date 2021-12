'Pabrik' Uang Baru Mulan Jameela dan Ahmad Dhani Dibocorkan Meisya Siregar, Serupa dengan El Rumi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sukses membangun Republik Cinta Management dan berkarir sebagai anggota DPR RI, rupanya Ahmad Dhani dan Mulan Jameela kini tengah mempersiapkan 'pabrik' uang baru.

Meisya Siregar bahkan membocorkan, bisnis baru yang digeluti oleh ayah Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani itu rencananya akan mulai beroperasi pada awal Januari 2022 mendatang.

Seusai menggeluti dunia musik selama puluhan tahun, akhirnya terungkap bahwa Ahmad Dhani dan Mulan Jameela akan melebarkan sayapnya di dunia bisnis kuliner.

Ahmad Dhani dan Mulan Jameela rupanya mengikuti jejak putra keduanya El Rumi yang telah terlebih dahulu mendirikan cafe Rumah Rumi di sekitaran kediamannya.

Baca juga: Ini Respons Ariel NOAH dan BCL Kala Ditanya Soal Jadwal Menikah, Judika dan Rossa Jadi Saksi

Baca juga: Rating Ikatan Cinta Terjungkal Lagi, Sinetron Arya Saloka & Amanda Manopo Terimbas Kala Timnas Kalah

Dhani dan Mulan sebentar lagi akan melakukan pembukaan rumah makan yang disebut berkonsentrasi pada makanan khas Jawa tersebut.

Hal ini diketahui lewat Meisya Siregar sahabat keduanya yang telah terlebih dahulu datang dan diundang mencicipi makanan di rumah makan Wisma Dewa19.

Melalui akun instagram miliknya, Rabu (29/12/2021) Meisya Siregar memamerkan momen saat dirinya dan Bebi Romeo datang berkunjung ke kediaman Ahmad Dhani dan Mulan Jameela.

"2 tahun ga ketemu, Seharian pol pol an mall-ing, lanjut makan di @wismadewa19 ampe kekenyangan saking enak semuah gaes syedappppp," tulis Meisya.

Rencananya rumah makan Mulan dan Dhani itu akan beroperasi pada tahun depan.

Baca juga: Intip Wajah Asli Lyodra Ayu Ting Ting Hingga Maudy Ayunda yang Masuk 100 Wanita Tercantik Dunia 2021

Baca juga: Nasib Uang Pemberian Baim Wong pada Kasir Minimarket, Duit Ayah Kiano Ternyata untuk Hal Mulia

"Pokoknya pecinta makanan jawa hrs bgt cobain, Starting on Jan !

Thank You for today guys, perut kenyang hati syenang

(jangan di slide sampe akhir yah, nyesel)," imbuh Meisya.