Thariq Halilintar Tulis Pengakuan Menyentuh Tentang Ashanty, Istri Anang Hermansyah Sampai Terharu

BANJARMASINPOST.CO.ID- Liburan Thariq Halilintar ke Turki tampaknya sangat berkesan baginya.

Adik Atta Halilintar ini diketahui ikut liburan bersama dengan Aurel Hermansyah dan sang kakak.

Dalam liburan ini Thariq Halilintar pun sepertinya menjadi dekat dengan keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty.

Tak heran lelaki yang saat ini dikabarkan dekat dengan Fuji ini menjadi kompak dengan keluarga sang kakak ipar.

Bahkan Thariq tampaknya sangat berkesan dengan kebaikan ibu sambung Aurel Hermansyah.

Dalam postingan terbarunya bahkan Thariq menyebut Ashanty adalah ibu keduanya.

Thariq Halilintar menuliskan kalimat manis untuk caption fotonya.

"Two mommies is more than anything for me," tulisnya dalam akun Instagram @thariqhalilintar pada Kamis (30/12/2021).

Menanggapi postingan Thariq Halilintar, Ashanty pun membalas.

"Sayangku," balas @ashanty_ash disertai emoji hati.

