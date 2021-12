Bukti Restu Keluarga Luna Maya Untuk Hajimu, Intip Perlakuan Jakak Ipar Sebelum ke Bali

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat dikabarkan menjalin hubungan asmara bersama Ryochin, belakangan Luna Maya justru kembali dikatikan dengan Hajimu.

Ya, hal ini terjadi usai Luna dan Hajimu kedapatan sedang pergi berlibur bersama ke Sumbawa dengan turut memboyong Desa Maya sang ibu.

Memang selain Ryochin, setelah putus dari Reino Barack Luna juga dikabarkan dekat dengan sederet pria lainnya mulai dari Ariel Noah, Dimas Beck, hingga Hajimu.

Sebelum bersama - sama liburan romantis di Sumbawa, rupanya Hajimu sempat mendapat perlakuan spesial dari Feby Jabrik kakak ipar Luna.

Dilansir melalui unggahan di akun instagram @hajimuuuuuuu, beberapa waktu lalu Feby sempat meninggalkan komentar dan meminta untuk bertemu Hajimu saat pria berdarah Jepang itu berkunjung ke Bali.

Mulanya dalam unggahan tersebut tampak Hajimu membagikan potret suana Bali yang memperkihatkan seorang pria menggunakan pakaian adat serba putih sedang memegang sapu lidi.

"Quotidian. - ordinary or everyday, especially when mundane," Tulis Hajimu.

Tak berselang lama, Feby Jabrik pun muncul meninggalkan komentar.

"See you soon bring your camera," timpal Febby.

Seperti sudah begitu akrab, Hajimu pun menyanggupi permintaan kakak ipar Luna Maya.