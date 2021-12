Bupati Kotabaru Tutup Trail Game Hayau Barait 5

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Bupati Kotabaru Sayed Jafar resmi menutup event trail game hayau barait 5 yang berlangsung selama dua hari mulai tanggal 29 hingga 30 Desember 2021 di sirkuit pantai Gedambaan, Kamis (30/12/2021).

Dalam event kali ini diikuti 27 tim dan 85 rider unjuk kebolehan. Mereka dari lokal Kotabaru dan beberapa daru Kbupaten/kota di Kalsel.

Bupati Kotabaru Sayed Jafar menyampaikan, terima kasih kepada seluruh panitia atas kerjasamanya hingga acara event trail game hayau barait 5 bisa berjalan lancar dan tidak ada insiden hingga penutupan.

Dan saat ini masih suasana Covid-19, namun walaupun mulai melandai tetap memperhatikan kesehatan baik memakai masker juga melakukan vaksinasi.

"Apabila Kotabaru bisa mencapai target vaksin 90 persen maka pada peringatan hari jadi Kabupaten Kotabaru tahun depan akan kembali diadakan event trail ini namun kelasnya tingkat nasional. Selain event-event lainnya," katanya.

Pemenang trail game hayau berait 5, untuk kategori the best team dari bagian umum Setda Kotabaru, kategori non build up open untuk juara pertama Deny dari klub Macan Bamega Kotabaru, juara kedua Junian dari klub KTSP Lapas Kotabaru, juara ketiga Thole 89 klub KTSP Murung Raya Kalteng.

Sedangkan kategori build up open, juara pertama Catur Arab dari STB 8999 Jawa Timur, juara kedua Ridho dari HAF/HMZ 7177 Banjarbaru, juara ketiga Dwi Ilvan dari KTSP Kotabaru. Dan untuk kategori the best tim rider adalah Deni dari Macam Bamega Kotabaru. (aol/*)