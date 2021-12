Doa Ayu Ting Ting di Ultah Ivan Gunawan, Ibu Bilqis Berharap Igun Selalu Setia & Sayang Kepadanya

BANJARMASINPOST.CO.ID- Presenter dan desainer kenamaan Ivan Gunawan hari ini Jumat (31/12/2021) berulang tahun ke-40.

Sontak Ivan Gunawan langsung mendapatkan ucapan dari Ayu Ting Ting.

Ya ibu Bilqis Khumaira Razak ini memang selalu dikaitkan dengan sang desainer.

Ayu Ting Ting pun menyertakan foto ia sedang berdua Ivan Gunawan.

Segenap doa pun ia panjatkan buat lelaki yang kerap disapa Igun ini.

Ia memberikan ucapan selamat yang begitu spesial sembari menyampaikan pesan manis yang penuh cinta kasih.

Baca juga: Sebut Masakan Ayu Ting Ting Tak Enak, Ruben Nyaris Ditonjok Ivan Gunawan, Ini Kronologis Ceritanya

Baca juga: Dikasih Ria Ricis Emas Batangan Senilai Rp1 M, Sosok Wanita Ini Langsung Tak Bisa Berkata-kata

Ia juga unggah foto mesranya bersama Ivan Gunawan.

Pedangdut kondang tersebut menyebut Ivan Gunawan sebagai satu-satunya lelaki yang ia miliki.

"Happy birthday to the one and only my boy @ivan_gunawan yeaaa," tulis Ayu Ting Ting. di Instagramnya

Kemudian, Ayu Ting Ting menuliskan harapan dan doanya untuk Ivan Gunawan.

Baca juga: Beda Dengan Atta & Raffi Ahmad, Baim Wong Pilih Jadi Presiden Klub Bola Basket, Terungkap Sebabnya

Baca juga: Venna Melinda Ajukan Syarat ke Ferry Irawan, Ibunda Verrell Bramasta Langsung Dipuji Anggia Novita