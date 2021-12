Jadwal Liga 1 Pekan Ini Siaran Langsung Indosiar Bhayangkara FC vs Arema FC, Persib & Persija Main

MUHAMMAD ALIF AZIZ MARDIANSYAH/BOLASPORT.COM

Jadwal Liga 1 2021/2022 pada tengah pekan Kamis (6/1/2022). Ada laga PSIS vs Persija, Bhayangkara FC vs Arema FC, Persib vs Persita & Bali United. Skuat Persib Bandung sedang berfoto tim dalam laga di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, 23 September 2021. Simak informasi seputar bursa transfer Persib Bandung, dua pemain bakal tergusur bila pemain Timnas Indonesia dan David da Silva merapat.