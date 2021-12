Jadwal Liga Italia Awal 2022 Siaran Langsung RCTI Ada AC Milan Vs As Roma & Juventus vs Napoli

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia pekan ini kembali bergulir pada pada Kamis 6 Januari 2022 nanti karena libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dan tayang via Siaran Langsung RCTI, Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI. Ada Bologna vs Inter Milan, AC Milan vs AS Roma dan Juventus vs Napoli.

Siaran Langsung Liga Italia pekan ini ada laga big match yakni saat AC Milan kedatangan AS Roma dan Juventus menjamu Napoli.

Duel AC Milan Vs AS Roma di Jadwal Liga Italia dalam misi untuk mengejar Inter Milan yang saat ini berada di posisi puncak. Laga ini kemungkinan tayang via tayang via Siaran Langsung RCTI, Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI.

Jadwal Liga Italia serie A baru bergulir lagi pada pekan pertama Januari dan tayang via Siaran Langsung RCTI, Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI

Setelah dua pekan istirahat, kompetisi liga Italia akan kembali bergulir pada 6 Januari 2022 nanti.

Dua partai bigmatch bakal langsung tersaji di matchday 20 Liga Italia nanti.

Dimana pimpinan klasemen sementara Inter Milan bakal bertandang ke markas Bologna.

Sementara AC Milan dan AS Roma akan terlbat duel klasik sesama langganan penghuni papan atas di kompetisi Negeri Pizza ini.

Disusul tim yangs edang bangkit Juventus bakal kedatangan Napoli yang berada dui peringkat ketiga Klasemen sementara Liga Italia.

Saat ini Liga Italia 2021-2022 sedang memasuki libur musim dingin setelah kompetisi berlangsung separuh jalan.