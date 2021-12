Jadwal Siaran TV RCTI & iNews Final Leg 2 Piala AFF 2021 Indonesia vs Thailand, Prediksi Egy Main

Jadwal Piala AFF 2021 Final Thailand vs Indonesia via Siaran Langsung RCTI, Siaran Langsung INews TV, Live Streaming TV Online & Live Streaming RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Thailand vs Indonesia ( Thailand vs Indonesia ) di Jadwal Piala AFF 2021 babak Final Leg 2, Sabtu (1/1/2022) via Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV. Egy Maulana Vikri main.

Siaran Langsung Jadwal Timnas Indonesia vs Thailand ini merupakan laga babak final Leg 2 Piala AFF 2020 dan Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand ini bisa disaksikan via Live Streaming TV Online, Live Streaming INews TV dan Live Streaming RCTI mulai jam 19.30 WIB.

Selain Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV, link Live Streaming Thailand vs Indonesia ( Thailand vs Indonesia ) di Jadwal Piala AFF 2021 babak Final Leg 2 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), yakni Egy Maulana Vikri main.

Laga di Jadwal Timnas Indonesia vs Thailand ini merupakan laga lanjutan Timnas Indonesia di final Piala AFF 2020. Duel via Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand ini bisa diakses via Live Streaming RCTI, Live Streaming INews TV dan Live Streaming TV Online.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Thailand vs Indonesia di Final Leg 2 Piala AFF 2020 Live RCTI, Egy Main

Syarat Timnas Indonesia untuk bisa menjadi juara Piala AFF 2021 adalah harus menang lebih dari 4 gol dari Thailand di leg kedua nanti. Dalam pertemuan perdana yang digelar pada Rabu (29/12) di Stadion Nasional Singapura, skuad Garuda kalah dengan skor 0-4.

Hampir mustahil bagi Irfan Jaya dan kawan-kawan untuk bisa mengalahkan Thailand terlebih dengan skor besar.

Namun, Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia tidak ingin anak asuhnya menyerah begitu saja.

"Bagaimanapun, bola itu bulat, kami tidak akan menyerah dan akan tetap berjuang. Saya tidak menaruh fokus terlalu banyak pada apa yang salah pada malam ini, tetapi pada apa yang harusnya kami lakukan dan mendorong [motivasi] para pemain," tandas pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini dilansir laman resmi AFF Cup.

Perbedaan kualitas antara kedua tim begitu kentara dalam laga final AFF Cup 2021 leg 1.

Sepanjang pertandingan, tim Gajah Perang begitu mendominasi dengan 66,6 persen penguasaan bola.