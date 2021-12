Jadwal Tinju Dunia Siaran Langsung TVOne Pekan Ini, Luis Ortiz vs Charles Martin di World Boxing

Jadwal Tinju Dunia Luis Ortiz vs Charles Martin Minggu Ini via Siaran Langsung TVOne dan Live Streaming TVOne Program Live World Boxing

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Tinju Dunia Luis Ortiz vs Charles Martin digelar Minggu ini, (2/1/2022) via Siaran Langsung TVOne yang biasanya menayangkan program Live World Boxing mulai pukul 09.00 WIB.

Pertarungan Luis Ortiz dan Charles Martin yang merupakan non gelar ini berlangsung di Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, USA. Siaran Langsung Tinju Dunia juga bisa diakses via Live Streaming TVOne dan Live Streaming TV Online yang ada World Boxing.

Pertarungan di jadwal tinju dunia antara Luis Ortiz vs Charles Martin rencananya akan tayang via Siaran Langsung TVOne yang biasa menayangkan program live world boxing pada Minggu pagi.

Duel tinju dunia antara Luis Ortiz dan Charles Martin bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini, termasuk Live Streaming TVOne.

Baca juga: Cara Nonton Live Streaming Thailand vs Indonesia Gratis di Final Leg 2 Piala AFF 2021 via Link RCTI

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV Pekan Ini, Chelsea vs Liverpool & Arsenal vs Man City

Baca juga: Jadwal Liga 1 Live Indosiar, Bhayangkara vs Arema, Bali vs Barito Putera, Persib & Persija Main

Luis Ortiz adalah petinju kelas berat asal Kuba dengan rekor 32-2, 27 KO.

Dirinya terakhir kali bertanding pada 2020 lalu melawan Alexander Flores.

Saat itu, King Kong menang KO di ronde pertama.

Pertarungan melawan Charles Martin, akan mendekatkannya ke duel perebutan gelar yang selama ini diincarnya.

Seperti diketahui, meski sudah sekitar 20 tahun lebih menjadi petinju profesional, dirinya belum pernah sekalipun menyandang predikat juara.

Berbeda dengan Charles Martin yang sempat menyandang sabuk IBF meski tak lama.