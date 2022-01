Hasil Liga Inggris : Comeback Dramatis Man City di Kandang Arsenal, Skor Akhir 1-2

Hasil Liga Inggris antara Arsenal vs Manchester City berakhir. Skor akhir di babak kedua 1-2 unggul tim tamu.

Arsenal membuka keunggulan melalui gol Bukayo Saka pada menit ke-31. Man City menyamakan skor via tendangan penalti Riyad Mahrez pada menit ke-57.

The Citizens, julukan Man City, lalu memastikan kemenangan via gol Rodri yang tercipta pada injury time babak kedua, tepatnya menit ke-90+3. Hasil Liga Inggris antara Arsenal vs Manchester City ini diwarnai comeback dramatis dari tim asuhan Pep Guardiola.

Selain penalti, pertandingan ini juga diwarnai kartu merah untuk bek Arsenal, Gabriel Magalhaes.

Gabriel mendapatkan kartu kuning kedua yang berujung pada kartu merah pada menit ke-58 setelah melanggar Gabriel Jesus.

Kemenangan atas Arsenal membawa Man City kian nyaman di puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 53 poin.

Sementara itu, Arsenal tertahan di peringkat keempat dengan mengumpulkan 35 poin.

Manchester City yang langsung tampil menyerang sejak kickoff menciptakan peluang pertama untuk mencetak gol saat laga berjalan empat menit.

Menerima servis dari Riyad Mahrez, Bernardo Silva kemudian melepaskan tendangan kaki kiri dari tengah kotak penalti yang berhasil diblok.

Situasi itu memberikan Man City sepak pojok yang dieksekusi oleh Kevin De Bruyne.