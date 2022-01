Jadwal Timnas Indonesia vs Thailand Malam Ini Final Piala AFF 2021 Jam 19.30 WIB Live RCTI & Inews

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Timnas Indonesia vs Thailand atau Thailand vs Indonesia pada babak Final Piala AFF 2021 Leg 2. Laga via siaran langsung RCTI dan Inews TV. Misi berat Asnawa mangkualam dkk.

Jadwal Final Piala AFF 2021 Leg 2 antara Timnas Indonesia vs Thailand adalah Sabtu (1/1/2022) jam pukul 19.30 WIB.

Link Live Streaming Final Piala AFF 2021 Leg 2 antara Thailand vs Indonesia bisa juga ditonton di Live Streaming TV Online Vidio.com dan RCTI plus. berebut predkat raja Asean.

Duel Final Piala AFF 2021 Leg 2 antara Timnas Indonesia vs Thailand akan tetap di gelar di Singapura.

Berikut adalah jadwal Final Piala AFF 2021 leg kedua yang mempertemukan Timnas Indonesia vs Thailand.

Leg kedua Final Piala AFF 2021 bertajuk perebutan status "Raja ASEAN" antara Timnas Indonesia vs Thailand akan berlangsung di Stadion National.

Bekas pelatih timnas Thailand, Sirisak Yodyardthai, membuat pernyataan mengejutkan soal laga pamungkas Piala AFF 2021 antara skuat Garuda melawan tim Gajah Perang.

Sebagaimana yang diketahui, Pasukan Gajah Perang unggul agregat empat gol setelah pada pertemuan pertama sukses menggunduli Evan Dimas dkk dengan skor 4-0.

Secara skenario, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong bisa menutup Piala AFF 2021 dengan trofi juara asal bisa membalikkan kedudukan dengan margin lima gol.

Artinya, kurang dari empat lesakan maka dipastikan usaha Timnas Indonesia mubazir, lantaran Thailand tetap menang agregat gol.

Sejumlah prediksi pun terus mengemuka, satu di antaranya datang dari mantan pelatih Pasukan Gajah Perang, Sirisak Yodyardthai.