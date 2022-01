Kondisi Vila Maia Estianty dan Irwan Mussry di Bali Picu Celetukan Alyssa Daguise, Ini Penampakannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ikut merayakan tahun baru bersama keluarga besar Al Ghazali, Alyssa Daguise singgung kondisi villa yang dipilih oleh Maia Estianty dan Irwan Mussry.

Sudah kurang lebih selama 5 tahun menjalani hubungan dengan Al Ghazali, Alyssa Daguise memang begitu dekat dengan keluarga sang kekasih baik dari Maia Estianty maupun Ahmad Dhani.

Bahkan Alyssa sering kali terlihat ikut dilibatkan dalam momen penting keluarga kekasihnya itu.

Tak jarang Alyssa yang baru saja menyelesaikan pendidikan nya di Prancis tersebut ikut diajak berlibur bersama oleh Maia Estianty maupun Irwan Mussry.

Sempat terdengar kabar, dalam waktu dekat Al akan segera meminang kekasih yang sudah setia mendampinginya selama bertahun - tahun tersebut.

Kini menyambut pergantian tahun ke 2022, Alyssa Daguise kembali diajak oleh Maia Estianty dan Irwan Mussry untuk berlibur bersama ke Bali.

Namun usai sampai di Bali, tiba - tiba saja Alyssa menyinggung soal kondisi villa yang dipilih oleh Maia Estianty dan Irwan Mussry.

Pasalnya dilansir melalui unggahan story di akun instagram pribadinya, Alyssa menilai villa yang sedang mereka tinggali itu begitu besar dan luas.

"We're all just chillin' in different places cause of how huge this villa is," ucap Alyssa.

Artinya: Kita hanya bersantai di tempat yang berbeda karena villa ini berukuran sangat luas.

