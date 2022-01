My One Band dari Banjarmasin, Sasar Pendengar di Media Sosial

Personel My One Rifaldi rhytm, Abadi Vokalis, Iwan drummer, Ahmad Daniel Gitar, Aan Bass

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Media sosial tidak hanya untuk pertemanan tapi juga ramai digunakan untuk usaha atau bisnis termasuk bisnis hiburan.

Apalagi di masa pandemi ini banyak orang perlu berhibur dengan cara praktis yaitu menggunakan media sosial.

Mendengarkan dan menyimak tayangan lagu adalah salah satu bentuk hiburan yang biasa dilakukan orang saat bermedia sosial.

Hal inilah yang menjadi inspirasi sejumlah grup musik yang kemudian eksis di jejaring sosial.

Bagi para pemusik, selain menghibur, eksis di media sosial tentunya bisa pula mendapat penghasilan uang, seperti halnya My One Band, sebuah band indie Banjarmasin yang tengah merintis mencari pasar di media sosial.

Melalui akun Instagram My One Band Channel dan YouTube My One Band Channel, mereka meluncurkan lagu karya sendiri yang diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat.

My One Band personelnya terdiri Abadi (vokalis), Iwan (drumer), Rifaldi (gitar ritem), Aan (Basis), Danil (gitar utama).

Mereka bertekad konsisten di jalur media sosial antara lain Instagram, Youtube, Spotify, Jyke dan lainnya.

Abadi mengatakan, mereka memainkan banyak genre musik.

Sengaja hal itu ditawarkan untuk melihat animo pasar atas lagu-lagu mereka genre seperti apa yang disukai.

"Makanya untuk perdana ini kami unggah satu single berjudul Terindah. Setelah berjalan 20 hari baru kami upload lagi single berikutnya. Jeda waktu yang cukup lama inilah untuk kami menganalisa grafik viewer (penonton) dan menentukan bagaimana karya kami berikutnya sesuai selera pasar," jelasnya, seraya mengatakan lagu pertama itu sudah disimak 1.700 pemirsa.

Pastinya, menurut Abadi mereka sudah punya beberapa lagu di antaranya Pujangga, dan Tak Direstui dan lagu lainnya yang siap upload sesuai jadwal.

"Dengan musik yang ringan dan mudah dicerna dan multi genre, kami harapkan ada lagu-lagu yang disukai masyarakat," tandas Abadi

Aulia ARB, salah seorang sponsor, menyatakan dukungan penuhnya terhadap My One Band, alasannya karena band Banua patut didukung agar bisa maju dan berkembang tidak hanya di tingkat lokal tetapi bisa nasional hingga internasional.

"Saya akan support full bagi musisi banua. Semoga bisa berkembang dan mewarnai dunia musik," katanya.

