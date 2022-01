Prediksi Skor Arsenal vs Man City di Liga Inggris Malam Ini Live Mola TV Jam 19.30 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut preview prediksi line up pemain dan Live Streaming Arsenal vs Man City di Liga Inggris Live Streaming TV Online.

Jadwal Liga Inggris malam ini antara Arsenal vs Manchester City adalah Sabtu (1/1/2022) mulai pukul 19.30 WIB tak tayang via Siaran Langsung SCTV tapi bisa di nonton online via Live Streaming Mola TV.

Link Live Streaming Arsenal vs Man City bisa diakses via Live Streaming Mola TV yang ada setelah artikel ini.

Duel Arsenal vs Manchester City di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tidak tayang di siaran langsung SCTV.

Tim Arsenal yang sedang dalam performa terbaiknya akan menjamu tim Manchester City tanpa henti yang mengincar kemenangan kesebelas berturut-turut di Liga Premier.

Lonjakan performa Arsenal baru-baru ini bukanlah suatu kebetulan, karena Mikel Arteta mulai menunjukkan apa yang dimaksud dengan 'proses'-nya.

Sengaja atau memang disengaja, absennya Pierre-Emerick Aubameyang seolah membebaskan unit penyerang yang sudah mengoleksi 19 gol dalam lima pertandingan di semua kompetisi.

Setelah memenangkan empat pertandingan Liga Premier berturut-turut, Arteta mungkin merasa kehilangan setelah perjalanan mereka terhenti karena penundaan pertandingan Wolves pada hari Selasa.

Meskipun, istirahat kecil itu mungkin memberi bintang-bintangnya istirahat dan waktu untuk memulihkan diri menjelang ujian terbesar mereka.

Sementara Arsenal menikmati pertandingan luar biasa melawan Norwich , mencetak lima gol dalam pertandingan, mereka mungkin tidak dapat menikmati tingkat kebebasan yang sama melawan Manchester City.