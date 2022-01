Preview Getafe vs Real Madrid di Liga Spanyol Live Streming Bein Sports Benzema Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Preview Line up pemain dan Live Streaming Getafe vs Real Madrid di Liga Spanyol, Minggu (2/1/2022) via Live Streaming Bein Sports 1 dan vidio.com.

Real Madrid akan berusaha untuk memperkuat cengkeraman mereka di posisi pertama dalam tabel La Liga ketika mereka bertandang ke Coliseum Alfonso Perez pada Minggu sore untuk menghadapi Getafe .

Los Blancos saat ini unggul delapan poin dari Sevilla yang berada di posisi kedua di puncak klasemen.

Sementara Getafe menempati posisi ke-16, memiliki poin yang sama dengan Alaves yang berada di urutan ke-18 dengan jumlah pertandingan yang sama (18).

Getafe menang tiga kali, seri enam kali dan kalah sembilan kali dari 18 pertandingan La Liga musim ini untuk mengumpulkan 15 poin, yang membuat mereka berada di posisi ke-16 dalam tabel, sama dengan poin dengan Alaves yang berada di urutan ke-18.

Sisi ibukota selesai 15 di papan atas Spanyol musim lalu, dan paruh pertama kampanye ini telah menyarankan bahwa mereka bisa terlibat dalam pertempuran degradasi, meskipun bentuk terakhir tim telah mendorong.

Memang, Getafe hanya kalah satu kali dari delapan pertandingan terakhir mereka di liga dan tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir mereka, termasuk kemenangan 1-0 atas Osasuna dalam pertandingan terakhir mereka sebelum jeda musim dingin di papan atas Spanyol.