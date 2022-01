Preview & Line Up Pemain Final Piala AFF Leg 2 Timnas Indonesia vs Thailand Siaran Langsung RCTI

Yong Teck Lim / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP

Berikut ini prediksi line up pemain Final Piala AFF 2021 Leg 2 antara Timnas Indonesia vs Thailand atau Thailand Vs Indonesia.

Jadwal Final Piala AFF 2021 antara Timnas Indonesia vs Thailand adalah Sabtu (1/1/2022).

Leg 2 akan berlangsung pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2020 di Stadion Nasional, Singapura.

Laga ini menjadi penentuan siapa yang akan menjadi juara Piala AFF 2020.

Sebelumnya pada leg pertama final Piala AFF 2020, timnas Indonesia kalah telak dari Thailand dengan skor 0-4.

Tentu saja ini akan menjadi perjuangan berat bagi timnas Indonesia untuk meraih gelar juara Piala AFF 2020.

Timnas Indonesia harus menang 5-0 atas Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2020 apabila ingin keluar sebagai juara.

Meski mustahil tetapi anak-anak asuh Shin Tae-yong akan tetap berjuang.

Dalam leg kedua ini, kekuatan timnas Indonesia lengkap.