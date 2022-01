Preview & Live Streaming Chelsea Vs Liverpool di Liga Inggris Live SCTV Duel Dua Tim Papan Atas

Preview prediksi line up pemain dan Live Streaming Chelsea Vs Liverpool di Liga Inggris Minggu (2/1/2022) besok mulai pukul 23.30 WIB. Virgil Van Dijk dari Liverpool dan rekan satu timnya mengelilingi wasit saat pertandingan Piala FA antara Chelsea dan Liverpool di Stamford Bridge, London pada Selasa 3 Maret 2020. (Foto oleh Jacques Feeney/MI News/NurPhoto )

Berikut preview prediksi line up pemain dan Live Streaming Chelsea Vs Liverpool di Liga Inggris Live Streaming TV Online. Duel dua tim papan atas.

Jadwal Liga Inggris antara Chelsea Vs Liverpool adalah Minggu (2/1/2022) besok mulai pukul 23.30 WIB.

Link Live Streaming Chelsea Vs Liverpool bisa diakses via Live Streaming Mola TV yang ada setelah artikel ini.

Duel Chelsea Vs Liverpool di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan juga tayang di siaran langsung SCTV.

Kedua bertemu ketiga dalam pembukaan yang menggiurkan hingga 2022 di Stamford Bridge, saat saingan gelar Chelsea dan Liverpool bersiap untuk pertempuran di ibu kota.

Sisi Thomas Tuchel ditahan imbang 1-1 oleh Brighton & Hove Albion terakhir kali, sementara The Reds ditenggelamkan oleh Leicester City dalam kekalahan 1-0.

Musim dingin tentu tak kenal ampun bagi mereka yang berbaju Biru, ketika Thomas Tuchel yang frustrasi meratapi daftar absensi timnya yang semakin bertambah setelah Brighton membawa pulang satu poin dari Stamford Bridge pada Rabu malam.

Romelu Lukaku kembali ke starting lineup dengan sebuah ledakan saat ia menyundul gol pembuka pada menit ke-28, tetapi pahlawan menit terakhir Danny Welbeck mengembalikan keseimbangan bagi The Seagulls di injury time babak kedua saat Chelsea sekali lagi kalah di kandang.

The Blues kini tertinggal delapan poin di belakang pemuncak klasemen Manchester City di peringkat, dan meskipun musim baru saja mencapai titik tengah.

Tuchel mengklaim bahwa akan "bodoh" untuk berpikir timnya yang terkuras mampu bersaing untuk posisi teratas. kemuliaan penerbangan.