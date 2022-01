Rossa Pamer Foto Dengan Rizky Langit Ramadhan, Putra Yoyo Padi Disebut Adik Sang Penyanyi

BANJARMASINPOST.CO.ID— Penyanyi Rossa mengunggah kembali kebersamaannya dengan sang putra tunggal Rizky Langit Ramadhan.

Pada foto yang diunggah di laman instagramnya, Minggu (1/1/2022) ini keduanya tampak kompak.

Rizky sendiri tampak santai memamerkan wajahnya di samping Rossa.

Bahkan keduanya juga menunjukan pose wajah lucu sehingga membuat yang melihat terseyum.

Ya, Rizky Langit Ramadhan adalah putra tunggal Rossa hasil pernikahannya terdahulu dengan musisi Yoyo Padi.

Rossa mengunggah tiga buah foto dengan berbagai ekspresi, mulai dari tersenyum simpul, mengangkat dua jari hingga pose lucu membentuk bibir ikan.

Mengenakan pakaian dengan warna senada dengan sang anak, rambut Rossa yang dikuncir sebagian membuat penampilannya terlihat lebih muda.

Tampilan Rizki dengan rambut gondrong membuatnya tampak seperti remaja kebanyakan.

Dalam foto yang diunggahnya, Rossa membubuhkan keterangan foto (caption) tentang tahun baru.

"Hello 2022 (emoji meniup terompet). Itu okay to be blurry sometimes," tulis Rossa.