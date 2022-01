Tak Live SCTV! Susunan Pemain & Link Streaming Arsenal vs Man City di Liga Inggris Jam 19.30 WIB

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Arsenal vs Man City di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung SCTV. Riyad Mahrez main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Arsenal vs Man City di Liga Inggris, Sabtu (1/1/2022) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Riyad Mahrez dan Bukayo Saka main.

Man City saat ini tengah berupaya mempertahankan rekor istimewa 10 kemenangan beruntun di Premier League (EPL).

Terbaru, pekan lalu The Citizens sukses membukukan kemenangan tipis 0-1 dalam lawatan ke markas Brentford.

Deretan hasil memuaskan yang diraup Manchester City membuat skuad arahan Pep Guardiola saat ini kian kokoh di puncak klasemen Liga Inggris, dengan bekal 50 poin.

Dan jika diakumulasi dari 20 laga EPL yang sudah dilakoni musim ini, The Citizens sudah mengantongi 16 kemenangan, 2 imbang, dan baru kalah 2 kali.

Akan tetapi misi Kevin de Bruyne dan kawan-kawan untuk mengamankan poin penuh dalam laga kali ini diprediksi tidak akan berjalan mudah. Mengingat Arsenal sebagai rival pekan ini, tengah dalam performa terbaik.

The Gunners tercatat selalu menang dalam 5 penampilan terakhir di semua ajang. Secara keseluruhan di EPL musim ini Arsenal sudah membukukan 11 kali menang, 2 seri, dan 6 kali kalah.