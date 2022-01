Film Honor Titi Kamal Terlaris di Tahun 2021, Tembus 46 Ribu Penonton di Hari Perdana Tayang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Istri dari Christian Sugiono, Titi Kamal mengungkapkan rasa bahagianya.

Titi Kamal bersyukur atas raihan penonton film Makmum 2 di hari perdana tayang pada 30 Desember 2021 lalu.

Dengan raihan 46 ribu penonton lebih di hari perdana, membuat film horor yang dibintangi Titi Kamal itu masuk deretan film terlaris di tahun 2021.

Istri dari Christian Sugiono itu mengungkapkan rasa bahagianya lewat unggahan di Instagram beberapa waktu lalu.

"WOOOW BAIKKK HARI INI!!! Terharu, rasanya seperti masa sebelum pandemi antusiasnya," tulis Titi Kamal di Instagram dikutip Tribunnews.com, Minggu (2/1/2022).

"Thanks to all team #Makmum2 atas kerja kerasnya!!! dan tentu saja penonton Film Makmum 2, di tengah pandemi, merupakan kebanggaan tersendiri bisa ikut partisipasi membangkitkan perfilman Indonesia," ungkap Titi Kamal.

"Alhamdulillah, senang masih dipercaya menjadi salah satu pemain di film ini," ucap Titi Kamal.

Sekadar informasi proses syuting Makmum 2 produksi Dee Company dan Blue Water Films dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Syuting ditengah pandemi, melewati suhu dingin dengan baju tipis, cuaca, ga mudah memerankan karakter Rini, kejadian yang dia alami di Desa Suayan, desa terpencil tanpa listrik, lumayan berat buat aku," jelas Titi Kamal.

Titi Kamal di gala premiere film Makmum 2 di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (23/12/2021). (Tribunnews/Bayu Indra)

Selain Titi Kamal, film Makmum 2 juga dibintangi Samuel Rizal, Marcella Zalianty, Dea Panendra, dan Ence Bagus. Makmum 2 mengisahkan Rini yang masih kehilangan atas wafatnya sang suami bertambah dukanya saat bude yang membesarkannya meninggal.

Saat pulang ke kampung halamannya untuk melayat, Rini kembali mendapat gangguan dari makhluk halus tiap kali menunaikan salat. (Tribunnnes.com).