Jadwal AC Milan vs AS Roma di Liga Italia Serie A, Jalan Mulus Inter Milan

AC Milan akan melakoni laga berat pada pekan ke 20 Liga Italia Serie A dengan melawan AS Roma. Penyerang Kroasia AC Milan Ante Rebic (Atas) dan bek Italia Fiorentina Cristiano Biraghi (3rdR) melakukan sundulan selama pertandingan sepak bola Serie A Italia AC Milan vs Fiorentina pada 29 November 2020 di stadion San Siro di Milan. Tiziana FABI / AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - AC Milan akan melakoni laga berat pada pekan ke 20 Liga Italia Serie A dengan melawan AS Roma. Jalan mulus Inter Milan.

Jadwal Liga Italia Serie A pekan ke 20 antara AC Milan vs AS Roma akan berlangsung pada Jumat, 7 Januari 2022 pukul 00.30 WIB.

Jelang duel berat ini, tim asuhan Stefano Pioli mulai mempersiapkan diri untuk bisa tampil dengan maksimal.

Sejumlah pemain AC Milan muncul di Milanello untuk latihan meskipun Stefano Pioli mengalokasikannya sebagai hari libur.

Menurut apa yang dilansir Antonio Vitiello dari MilanNews, Minggu, (2/1/2022), beberapa pemain secara spontan hadir di Milanello untuk berlatih bahkan selama hari istirahat.

Termasuk Fikayo Tomori, Alessandro Florenzi, Theo Hernandez, Brahim Diaz dan lainnya. Ante Rebic dan Rafael Leao akhirnya harus segera melanjutkan latihan bersama grup.

Selain duel AC Milan vs AS Roma, Big match lainnya di pekan ke 20 Liga Italia Serie A juga akan tersaji saat Juventus vs Napoli.

Pekan ke-20 Liga Italia Serie A akan bergulir pada 6-7 Januari 2022 dimulai dengan laga Bologna vs Inter Milan, Kamis (06/01/2022) pukul 18.30 WIB.

Jalan mulus pada pekan ke 20 Liga Italia Serie A akan dijalani pemuncak Klasemen Liga Italia Serie A Inter Milan.

Juara paruh musim ini akan duel dengan Bologna. Pada pertemuan sebelumnya dengan Bologna pada September tahun lalu, Inter berhasil menang dengan skor telak 6-1.