Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini Live TV, Chelsea vs Liverpool & Man United vs Wolves

Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV & Live Streaming Mola TV, Chelsea Vs Liverpool, Manchester United Vs Wolves

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris 2021-2022 pekan ini mulai 1-4 Januari 2022 dan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV. Ada Chelsea Vs Liverpool, Manchester United Vs Wolves.

Siaran Langsung Liga Inggris pekan ini memuat agenda 10 pertandingan yang semuanya bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan Live Streaming SCTV.

Duel Chelsea Vs Liverpool, Manchester United Vs Wolves di Jadwal Liga Inggris pekan ini bisa diakses via Live Streaming Mola TV, namun sampai saat ini belum ada konfirmasi laga mana yang tayang via Siaran Langsung SCTV.

Puncak klasemen Liga Inggris terbaru masih ditempati Manchester City, Liverpool dan Chelsea masih membuntuti.

Jadwal pembuka pekan pertama tahun 2022 langsung menyuguhkan duel dua tim papan atas.

Apalagi kalau bukan laga Chelsea Vs Liverpool.

Chelsea dan Liverpool bertemu di Stamford Bridge pada hari Minggu mengetahui tidak ada yang mampu kehilangan poin dalam perburuan gelar Liga Inggris.

Kedua tim kehilangan tempat lebih jauh dari pemimpin Liga Premier Manchester City pada pertengahan pekan, dengan tim Pep Guardiola sekarang unggul delapan poin dari Chelsea yang berada di posisi kedua.

The Blues mengalami kemunduran dalam pertandingan mereka melawan Brighton, bermain imbang 1-1 dengan Danny Welbeck mencetak gol di injury time untuk membatalkan gol pembuka Romelu Lukaku.

Liverpool, sementara itu, kalah 1-0 dari Leicester City berkat gol babak kedua Ademola Lookman, kekalahan kedua mereka musim ini.