Kotabaru Sukses Selenggarakan Latber MTB XC Race

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Atlet dan pencinta olahraga sepeda khususnya, sepeda gunung unjuk kebolehan di ajang Latber MTB XC Race, Sabtu (1/1/2022).

Latber MTB XC Race dilaksanakan di Sirkuit Pantai Gedambaan, Desa Gedambaan, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru, pelepas rindu bagi para atlet dan pencinta sepeda di kota berjuluk Bumi Saijaan.

Kompetisi yang sempat vakum karena pandemi Covid-19, dilaksanakan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Event ininmempertandingkan master 35 up lokal diikuti 26 peserta, under open diikuti 11 peserta, junior under lokal 9 peserta, master 35 up open 17 peserta, man elite open 16 peserta, women open 5 peserta, komunitas lokal 31 peserta dan BB 80 up lokal 15 peserta.

Bupati Kotabaru H Sayed Jafar turut memeriahkan event Latber MTB XC Race di sirkuit

Pantai Gedambaan Kotabaru (Diskominfo Kotabaru)

Pemenang untuk kategori men elite open Rizaldhi A Ridha dari Tanahbumbu sebagai juara 1, Sandi Muhammad Kotabaru juara 2 dan Rafi dari Kotabaru meraih juara 3,

Kategori women open, Yunia Angelly Syahdat dari Kotabaru juara 1, Sisca dari Batulicin juara 2 dan Lala dari Kotabaru juara 3.

Untuk kategori master 35 up open Chachu Panca Saputra dari Kotabaru juara 1, Ecko dari Kotabaru juara 2 dan Noorpajri dari Kotabaru juara 3.

Sedangkan junior 16 under upon Muhammad Raihan Hadi dari Kotabaru juara 1, Rafi dari Kotabaru juara 2 dan Julkarnaein dari Batulicin juara 3.

Untuk kategori master 35 up lokal Noor Pajri dari Kotabaru juara 1, Hendra Sagita Putra dari Kotabaru juara 2 dan Abidin dari Kotabaru juara 3.

Kemudian komunitas lokal, Rafi dari Kotabaru juara 1, Noor Tajeli dari Kotabaru juara 2 dan Efvin Irmawan dari Kotabaru juara 3.