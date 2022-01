Marissya Icha Tak Ambil Pusing Dilaporkan Doddy, Galang untuk Gala Sky Bukan Meminta-minta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Melihat aksi Doddy Sudrajat melaporkan dirinya ke polisi karena penggalangan dana untuk rumah Gala Sky anak dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah , Marissya Icha justru ogah ambil pusing.

Marissya merasa apa yang dilakukannya bukanlah tindakan yang melanggar hukum.

Ia juga yakin bahwa aksinya menggalang dana untuk Gala Sky sama sekali tidak merugikan

orang lain.

"InshaAllah karena aku bukan koruptor, bukan juga penjahat, tidak merugikan orang lain (justru difitnah terus)," tulis Marissya Icha dalam InstaStory-nya pada Sabtu, 1 Januari 2022.

Lebih lanjut, Marissya bersyukur selama ini tidak pernah merugikan orang lain dengan berhutang ataupun menipu.

ia lantas menyindir soal hidup yang dijalannya ini bukanlah hasil meminta-minta.

"Alhamdulillah hidup tidak berhutang atau menipu orang dan alhamdulullah biaya hidupku dan keluargaku bukan karena parasit dari orang lain," tambahnya.

Selama ini, yang dilakukan Marissya hanya berusaha membantu orang yang membutuhkan.

Terakhir, ia percaya bahwa semua permasalahan yang menimpanya kini akan segera berlalu.

"Hanya ingin selalu bermanfaat bagi sekitarku (sebisaku). So.. aku percaya everythings gonna be okay (inshaAllah)," pungkas Marissya Icha.

