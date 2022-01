Perlakuan Irwan Mussry & Maia Estianty ke Tissa Biani &  Alyssa Daguise Saat Tahun Baru Tuai Pujian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty dan Irwan Mussry memboyong ketiga putranya yakni Al, El dan Dul melancong ke Bali untuk tahun baruan 2022.

Irwan Mussry dan Maia Estianty pergi naik jet pribadi.

Tak hanya mengajak Al El Dul, Maia Estianty dan Irwan Mussry juga mengajak Tissa Biani dan Alyssa Daguise.

Dua wanita itu masing-masing adalah kekasih dari Dul Jaelani dan Al Ghazali. Sementara El Rumi berangkat sendiri lantaran tidak memiliki pacar untuk saat ini.

Melalui instagramnya, Sabtu (1/1/2022) malam, Irwan Mussry mengunggah momen perayaan tahun barunya bersama istri, anak dan calon menantu.

Tawa bahagia terpancar dari raut wajah mereka yang sedang kumpul bareng.

“From all of us to all of you, Happy New Year 2022. Wishing us all a wonderful year ahead, filled with joy, peace and love. (Dari kami semua untuk Anda semua, Selamat Tahun Baru 2022. Semoga tahun depan kita semua indah, dipenuhi dengan sukacita, kedamaian, dan cinta.), “ tulis Irwan Mussry dalam caption, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari IG @irwanmussry, Minggu (2/1/2022).

Kebaikan Irwan Mussry memang santer dipuji warganet.

Kebaikannya yang tulus menjadi ayah sambung bagi Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani membuat namanya selalu diambung oleh masyarakat.

Apalagi keakrabannya dengan dua calon menantu kesayangan, Tissa Biani dan Alyssa Daguise.