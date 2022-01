Termasuk Makan Konate 5 Pemain Resmi Bergabung, Persija Masih Berburu 2 Pemain Lain ini Profilnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Resmi memperkenalkan Konate Makan dan dua pemain lainnya, Persija Jakarta masih saja bergerak di bursa transfer Liga 1 2021/2022 ini.

Pemain yang diperkenalkan itu yakni Ichsan Kurniawan, Samuel Christianson, Ahmad Bustomi dan Makan Konate, kini Persija Jakarta resmi memulangkan kembali anak Jakarta dari perantauannya.

Terbaru Persija jakarta kedatangan pemain lain yakni eks Ikhwan Ciptady.

Eks Arema FC dan Persis Solo resmi diperkenalkan Persija Jakarta menjadi rekrutan anyarnya pada awal tahun 2022 tepatnya Sabtu (1/1/2022).

Belum puas Persija jakarta amsih berburu pemain lain.

Rencananya dua pemain lagi yang diincar sesuai dengan statmen pelatih Angelo Alessio.

Angelo Alessio pernah berujar akan merekrut 5 hingga 6 pemain di bursa transfer kedua Liga 1 2021.

Beberapa nama pun santer beredar gabung Persija Jakarta. Selain Ikhwan Ciptady dua lainnnya adalah Firza Andika dan Miftah Anwar Sani.

Sementara pada peresmian Ikhwan pada video perkenalan tersebut Persija Jakarta membubuhkan caption ucapan kembali pulang untuk pemain berusia 27 tahun tersebut.

"Kembali pulang ke tempat dia dilahirkan. Welcome to the family, @ikhwanciptadi44 #BelieveIn12 #PersijaJakarta," tulis @persija.