Preview Vannes Vs PSG di Piala Prancis Malam Ini Live Streaming Bein Sports 1, Pesta Gol Mbappe

Jaak Moineau / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Vannes Vs PSG di Piala Prancis atau Coupe De France malam ini.

Jadwal Piala Prancis antara Vannes Vs Paris Saint-Germain adalah pada Selasa (4/1/2022) jam 03.10 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 1.

Head to head dan Prediksi Line Up Vannes Vs PSG Piala Prancis Live Streaming Bein Sport 1 tersaji di bagian berita.

Siaran Langsung dan Live Streaming TV Online Bein Sports 1 ada di artikel ini.

Baca juga: PSG Kehilangan Lionel Messi Jelang Kontra Tim Kecil di Piala Prancis, Ini Alasannya

Baca juga: Update Lionel Messi Positif Covid-19, Ini Daftar Pemain PSG yang Terjangkit

Paris Saint-Germain akan memulai aksi mereka untuk 2022 pada hari Senin ketika mereka berhadapan dengan Vannes di babak 32 besar Coupe de France.

Ini akan menjadi pertandingan pertama mereka di tahun baru, setelah mengakhiri tahun 2021 dengan hasil imbang 1-1 dengan Lorient di Ligue 1.

Terlepas dari hasilnya, PSG masih memegang keunggulan 13 poin yang pada dasarnya tak tergoyahkan di puncak klasemen.

Tetapi penampilan luar biasa mereka di liga mungkin tidak berlaku di piala saat mereka melakukan perjalanan ke Stade de la Rabine pada hari Senin.

Tim tamu datang ke babak ini dengan kemenangan 3-0 atas SC Feignies Aulnoye.

Namun, Mauricio Pochettino mengharapkan pertandingan yang lebih ketat melawan tim Vannes yang saat ini bermain di Championnat National 2 Grup A, yang dianggap sebagai divisi keempat sepak bola Prancis.