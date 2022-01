Tujuh LBH di Kalsel Siap Berikan Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Tak Mampu

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bertambah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kehadirannya kian memperluas kesempatan bagi warga kurang mampu untuk memastikan mendapatkan pengakuan, perlindungan, jaminan hak serta kesamaan di hadapan hukum semakin besar dengan bertambahnya.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI menyatakan ada 7 LBH di Kalsel yang telah lolos akreditasi, Senin (3/1/2022).

Terlebih, LBH tersebut juga tak hanya berada di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, namun ada pula di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tala (Tanah Laut).

Baca juga: Satuan Pendidikan Boleh PTM Penuh, Wali Kota Banjarmasin Minta ini ke Guru

Baca juga: SMA SMK dan SLB di Kalsel Belum PTM Normal, Kadisdikbud : Hari Ini Baru Mulai PTM Terbatas

Seluruh LBH yang dinyatakan lolos telah melalui proses verifikasi secara administratif maupun faktual sebagai pemberi bantuan hukum oleh Kemenkumham RI.

Keputusan ini tertuang dalam Kepmenkumham RI Nomor : M.HH-02.HN.03.03 TAHUN 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024.

"Yang lolos akreditasi ada enam ratus sembilan belas LBH se-Indonesia, di Kalsel ada tujuh LBH," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Tejo Harwanto.

Baca juga: LakaLantas Warnai Awal 2022, Sehari dua nyawa Melayang di Jalan Raya di Banjarmasin

Baca juga: Laka Maut di Banua Anyar Banjarmasin, Kasatlantas Sebut Pengendara Motor Terjatuh di Depan Mobil

Tujuh LBH tersebut, yaitu:

1. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin akreditasi A

2. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Banjarbaru di Kota Banjarbaru akreditasi C

3. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat di Kota Banjarmasin akreditasi C

4. Lembaga Bantuan Hukum Intan di Kabupaten Banjar akreditasi C

5. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia di Kabupaten Tanah Laut akreditasi C

6. Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan di Kota Banjarmasin akreditasi C

7. dan Yayasan Bantuan Hukum Sipakatuo di Kota Banjaramasin akreditasi C

Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan di Jalan Brigjen H Hasan Basry Banjarmasin (banjarmasinpost.co.id/nia kurniawan)

Dinyatakan lolos dan berakreditasi, secara sah tujuh LBH ini berhak memberikan bantuan serta kosultasi hukum kepada masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum dan yang paling penting, secara cuma-cuma alias gratis.

Diketahui, verifikasi dan akreditasi Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum oleh Kemenkumham RI dilaksanakan setiap satu kali dalam tiga tahun.

Hal itu sesuai dengan amanat dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sebelumnya, memang hanya ada dua LBH di Kalsel yang diakui dan telah terakreditasi oleh Kemenkumham RI.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)