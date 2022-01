Bantah Ditunda Ini Jadwal Liga 1 Pekan Ini Live Indosiar Ada Persebaya, Persib & Persija Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2021/2022 akan kembali digelar pekan depan mulai Rabu (5/1/2022) besok dan tetap tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Ada laga Arema FC Vs Persikabo 1973 dan Persebaya Vs Bali United pada Rabu besok sore dan malam. Lusanya Kamis ada laga Persipura Jayapura vs Persela Lamongan dan PSIS Semarang vs Persija Jakarta.

Selain itu ada partai menarik lain PSS Sleman vs Persiraja Banda Aceh, Persib Bandung vs Persita Tangerang dan Borneo vs Persik Kediri dan PSM Makassar vs Madura United di hari berikutnya. Duel Liga 1 bisa diaksea via Live Streaming TV Online OChannel, Vidio.com dan Indosiar.

Beberapa laga big match di Jadwal Liga 1 akan tersaji selain Persebaya Vs Bali United yang tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Ada PSIS vs Persija dan Persib Vs Persita.

Semua pertandingan Liga 1 2021/2022 akan disiarkan di Indosiar, OChannel dan bisa disaksikan secara streaming di Vidio.com.

Baca juga: Bartman Harapkan Rahmad Darmawan Bisa Membawa Barito Putera Finish di Papan Tengah Liga 1 2021

Baca juga: Rumor Bursa Transfer Liga 1 Terbaru : Rafinha Disebut Hengkang dari Barito Putera

Setelah istirahat selama dua pekan, Liga 1 kembali akan bergulir.

Sejumlah klub telah berbenah menyongsong putaran kedua Liga 1 yang bakal di gelar di Bali nanti.

Sebelumnya media sosial tengah ramai memperbincangkan terkait kabar mundurnya jadwal kickoff putaran 2 Liga 1 2021-2022.

Beredar beberapa klub keberatan bermain tanpa diperkuat pemainnya yang masih menjalani karantina seusai membela timnas Indonesia pada Piala AFF 2020.

Karena itu, muncul kabar putaran kedua yang seharusnya dimulai pada 5 Januari 2021 diundur ke tanggal 9 Januari.

Menanggapi isu tersebut, Direktur PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Akhmad Hadian Lukita, menyampaikan klarifikasinya.