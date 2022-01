Harga Emas Hari Ini 4 Januari 2022 Naik Tipis, Berikut Tips Investasi Logam Mulia Walau Gaji Kecil

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kenaikan harga emas terjadi hari ini Selasa 4 Januari 2022. Memasuki awal tahun baru yang cukup bagus untuk investasi emas walau kenaikan harga emas terbilang tipis.

Harga emas menguat tipis setelah kemarin turun tajam. Selasa (4/1) pukul 8.00 WIB, harga emas spot berada di US$ 1.805,49 per ons troi.

Kenaikan harga menguat 0,22% setelah kemarin turun 1,52% menjadi kabar menggembirakan bagi sejumlah investor.

Sedangkan harga emas kontrak Februari 2022 di Commodity Exchange hari ini menguat 0,22% ke US$ 1.804,10 per ons troi setelah kemarin turun 1,56%.

Penurunan harga emas kemarin disebabkan oleh minat risiko investor yang lebih tinggi sehingga keluar dari aset safe haven.

"Yield US Treasury yang meningkat, dolar yang lebih kuat, dan sentimen risiko yang meningkat mendorong ekuitas, memberi tekanan pada pasar emas," kata Bob Haberkorn, ahli strategi pasar senior di RJO Futures kepada Reuters. Benchmark imbal hasil Treasury AS 10-tahun naik ke puncak enam minggu, menumpulkan daya tarik emas yang tidak memberikan bunga.

Baca juga: Harga Bitcoin 4 Januari 2022 Anjlok di Level US$ 46.384,51, Aset Kripto Lain Turut Terdampak

Baca juga: Harga Terbaru HP Samsung dan iPhone Januari 2022, Mulai Rp 1 Jutaan

Meskipun kasus virus corona melonjak, jumlah kematian dan rawat inap dari varian Omicron relatif rendah, membuat banyak pemerintah berhenti memberlakukan penguncian. Haberkorn mengatakan investor memperkirakan gelombang virus corona baru bersifat sementara.

Dolar naik terhadap sekeranjang mata uang utama, membuat emas lebih mahal bagi pembeli luar negeri, mengikuti imbal hasil obligasi pemerintah karena investor mengantisipasi Federal Reserve AS akan tetap berada di jalur kenaikan suku bunga pada tahun 2022.

Dilansir kontan.co.id, harga emas tahun lalu menandai penurunan tahunan terbesar sejak 2015. Harga emas melemah 3,6% pada tahun 2021.

Analis UBS Giovanni Staunovo mengatakan kenaikan suku bunga AS dan penurunan inflasi AS selama 2022 dapat membebani emas. Dia memperkirakan harga emas akan berada di US$ 1.650 pada akhir tahun.