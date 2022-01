Klasemen & Hasil Liga Spanyol Terbaru, Real Madrid Kokoh, Barcelona Tembus 5 Besar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Liga Spanyol (LaLiga) tadi malam sampai Selasa (4/1/2022) dini hari, serta update klasemen Liga Spanyol dan daftar top skor Liga Spanyol terbaru.

Laga Villarreal vs Levante berakhir hujan gol 5-0, kemudian Osasuna vs Athletic Bilbao 1-3, dan Cadiz vs Sevilla 0-1.

Sementara itu dari hasil Liga Spanyol 2021/2022 pekan ke-19, Villarreal yang menjamu Levante di Stadion de la Ceramica sukses berpesta gol 5-0. Cek Klasemen Liga Spanyol dan Top Skor Liga Spanyol terbaru.

Gerard Moreno menjadi pahlawan tuan rumah lewat torehan brace menit 37’ dan 79’.

Sedangkan 3 gol Villarreal lainnya disumbangkan oleh Boulaye Dia (8’), Pau Torres (13’), serta Manu Trigueros (74’).

Hasil ini mengantar Villarreal naik ke peringkat 8 klasemen LaLiga, dengan mengantongi 28 poin dari 19 laga.

Sebaliknya, Levante kian tersungkur di dasar tabel dengan raihan baru 8 poin.

Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya pada dini hari tadi. Osasuna vs Athletic Bilbao di Stadion El Sadar markas Osasuna, berakhir 1-3 untuk tim tamu.

Lalu Cadiz yang menjamu Sevilla di Stadion Nuevo Mirandilla juga menelan kekalahan 0-1.

Pelatih Barcelona Spanyol Xavi (kanan) berbicara dengan Gerard Pique (C) dan Sergio Busquets (kiri) selama pertandingan sepak bola liga Spanyol antara FC Barcelona dan RCD Espanyol, di stadion Camp Nou di Barcelona pada 20 November, 2021. (Tribunnews)

Hasil Liga Spanyol