Jadwal Liga Futsal Indonesia 2022 Live RCTI, Ada Black Steel dan Vamos FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Futsal Indonesia 2022 tayang via Siaran Langsung MNC TV dan Live Streaming RCTI + mulai Sabtu, 8 Januari 2022. Ada Black Steel Manokwari dan Vamos FC.

Total terdapat 12 tim peserta di kompetisi ini, termasuk 3 pendatang baru, yaitu Pendekar United, Sadakata FC, dan Safin FC.

Kick-off di Jadwal Liga Futsal Indonesia 2021 direncanakan berlangsung pada 11 Desember 2021 lalu dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung MNC TV.

Namun, Federasi Futsal Indonesia (FFI) melalui surat bernomor 1313/Nasional/XI-2021 secara resmi menunda sepak mula kompetisi hingga 8 Januari 2022 terkait upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Musim ini, dari 12 tim yang tidak terdegradasi ke Liga Futsal Nusantara, ada 3 tim yang diakuisisi sehingga menggunakan nama baru.

Selain SKN FC yang diakuisisi Safin FC, ada Bank Sumut yang diakusisi Sadakata FC. Berikutnya, Youngrior FC diakuisisi Pendekar United.

Sementara itu, tim-tim lain yang berlaga adalah Black Steel FC, Vamos FC Mataram, Halus FC, Giga FC, IPC Pelindo FC, Kancil BBK, Bintang Timur FC, Cosmo FC, hingga DB Asia Jabar.

Pada hari pembukaan Liga Futsal Indonesia 2021 Sabtu (8/1/2022), ada 4 pertandingan yang digelar.

Laga-laga tersebut adalah Halus FC vs Pendekar United (pukul 10.00 WIB), Bintang Timur vs Kancil BBK (12.00 WIB), Safin FC vs IPC Pelindo (14.00 WIB), dan Vamos vs DB Asia Jabar (16.00 WIB).

Pendekar United adalah klub futsal milik Youtuber Atta Halilintar.