Jadwal Siaran Langsung Indosiar Liga 1 Hari Ini Persebaya vs Bali Utd, Arema vs Persikabo di Vidio

Jadwal Liga 1 Pekan Ini via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Ada Bali United vs Persebaya & Arema vs Persikabo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2021/2022 akan kembali digelar pekan depan mulai Kamis (6/1/2022) dan tetap tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Ada laga PSIS Semarang vs Persija Jakarta, Persib Bandung vs Persita dan Bali United vs Barito Putera, Persikabo vs Persebaya Surabaya. Tapi sebelumnya ada laga tunda antara Persebaya vs Bali United, Rabu (5/1/2022).

Selain itu ada partai menarik sesama penghuni papan atas Bhayangkara FC vs Arema FC. Semua laga bisa diaksea via Live Streaming TV Online OChannel, Vidio.com dan Indosiar.

Beberapa laga big match di Jadwal Liga 1 akan tersaji selain Bhayangkara FC vs Arema FC yang tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Ada PSIS Semarang vs Persija Jakarta, Persib Bandung vs Persita dan Bali United vs Barito Putera, Persikabo vs Persebaya Surabaya.

Semua pertandingan Liga 1 2021/2022 akan disiarkan di Indosiar, OChannel dan bisa disaksikan secara streaming di Vidio.com.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Bali United di Liga 1 Live Indosiar, Taisei Marukawa Main

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Arema vs Persikabo di Jadwal Liga 1 Live TV Online, Carlos Fortes Main

Setelah jeda selama hampir ndua minggu Liga 1 2021 akan kembali digelar pada awal tahun 2022, memasuki seri keempat yang akan digelar di Bali.

Beberapa pertandingan panas akan tersaji di pekan ke-18 kali ini.

Diantaranya adalah laga PSIS Semarang menghadapi Persija Jakarta.

Atau laga derby Jawa barat antara Persib Bandung melawan Persita Tangerang.

Pemuncak klasemen, Bhayangkara FC akan melawan Arema FC.

Di laga penutup, Persebaya Surabaya akan berjumpa Persikabo 1973.